Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile makamında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile makamında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul ettiği bildirildi.
Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel