Üye Girişi
Haberler
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile makamında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile makamında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Milli Savunma Bakanı Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title