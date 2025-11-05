Milli Savunma Bakanı Güler, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nda konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terör örgütünün aldığı fesih kararında 26 Ekim'de yaptığı açıklamayla, ülkemizden tamamen çekilme kararını, sürecin işlerliği ve hızlanması adına kayda değer ve önemli buluyoruz. Ancak bir kez daha vurgulamak isterim ki PKK ile diğer isimlerdeki uzantıları ve iltisaklı gruplar yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, koşulsuz ve en hızlı şekilde silahlarını tamamıyla teslim etmelidirler." dedi.

Güler, Konya Sanayi Odasınca (KSO) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle düzenlenen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarın savunma sanayiinin tüm paydaşları için hayırlı olmasını diledi.

ASELSAN'ın ana sponsorluğunda düzenlenen fuarın Konya ve ülke için önemli bir değer olduğunu ifade eden Güler, "Ülkemiz, savunma sanayiinde yerlilik ve millilik ilkeleri doğrultusunda büyük aşamalar kaydederken Konya da kendi üzerine düşeni yaparak bu ekosistemin güçlü bir parçası olduğunu açıkça ortaya koymuştur." diye konuştu.

Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın sanayicileri, yatırımcıları, şirket temsilcileri ve mühendisleri aynı hedef etrafında buluşturduğunu belirten Güler, "Bu çerçevede faaliyetin sektörde yeni iş birliklerini geliştirmeye imkan tanıması bakımdan önemli ve faydalı olduğunu değerlendiriyor, yerli üretim, inovasyon ve teknoloji tabanlı büyüme hedeflerimize yeni bir ivme kazandıracağına da yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde, kapsamlı sanayileşme hamleleri ve birbirinden değerli savunma sanayi yatırımlarıyla ciddi bir ilerleme kaydettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gururla ifade etmeliyim ki savunma sanayindeki güçlü kapasitemiz, zengin birikimimiz ve kabiliyetlerimiz sayesinde pek çok ülkeyle ikili iş birliğimizi üst düzeyde geliştiriyor, ülkemizin dünyadaki imajını yükseltiyor ve ekonomimize de katkılar sağlıyoruz. Şüphesiz bir asır, hatta yarım asır önce hayal dahi edilmeyen bu noktalara gelmemizde, yerli ve milli bir irade, yüksek bir azim ve kararlılık ile kamu, vakıf ve özel sektörümüz arasındaki yakın koordinasyon ve verimli iş birliği belirleyici olmuştur. Üretimden tasarıma tedarikten ihracata kadar her aşamada oluşturulan bu sinerji Türkiye'yi savunma teknolojilerinde dışa bağımlılıktan kurtarmış özgün ve rekabetçi bir savunma ekosisteminin gelişimini sağlamıştır. Bugün Türk savunma sanayii, kara, deniz ve hava platformlarıyla, siber alanda geliştirdiği kritik sistemlerle dünyada söz sahibi bir konuma ulaşmıştır."

Terörsüz Türkiye süreci

Türkiye'nin artık sadece ithal eden değil ihraç edebilen, teknolojiyi yalnızca takip etmekle yetinen değil üreten ve paylaşan ülke olmanın haklı gururunu yaşadığını anlatan Güler, şöyle devam etti:

"Türkiye, kendi güvenliğini teminat altına alma kudretinin yanında, stratejik dış politikası, ikili askeri ilişkileri, krizleri yöneten ve çözüm üreten akılcı ve barış odaklı hamleleriyle pek çok bölgede güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlayan bir ülke konumundadır. Bu etkinlik ve gücümüzü muhafaza edebilmek ve daha da artırmak maksadıyla içerideki birlik ve beraberliğimizi tahkim etme ve pekiştirme gayretlerimizi de sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanının ortaya koydukları devlet iradesiyle yürütülen Terörsüz Türkiye süreci bu politikamızın en somut yansımasıdır. Hedefimiz yıllardır ülkemizin daha fazla ilerlemesine engel teşkil eden ve milli kaynaklarımızın boş yere harcanmasına sebep olan terör belasından tamamıyla kurtulmaktır. Terörsüz bir Türkiye, savunma sanayiine, teknolojiye, AR-GE ve inovasyona daha fazla yatırımın yapıldığı, milletimizin alın terinin büyük kalkınma yatırımlarıyla karşılık bulduğu bir sürecin de adıdır."

"Sahadaki gelişmeleri büyük bir hassasiyetle yakından takip ediyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün aldığı fesih kararında 26 Ekim'de yaptığı açıklamayla, ülkemizden tamamen çekilme kararını, sürecin işlerliği ve hızlanması adına kayda değer ve önemli buluyoruz. Ancak bir kez daha vurgulamak isterim ki PKK ile diğer isimlerdeki uzantıları ve iltisaklı gruplar yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, koşulsuz ve en hızlı şekilde silahlarını tamamıyla teslim etmelidirler. Halihazırda sahadaki gelişmeleri büyük bir hassasiyetle yakından takip ediyor, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gereken ne varsa kararlılıkla uyguluyoruz. Şu bir gerçek ki kim ne derse desin, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ve sizlerden de aldığımız destekle ülkemizi en üst düzeyde kalkındıracak aydınlık ve müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu noktada 'Güçlü savunma sanayii eşittir güçlü ve tam bağımsız Türkiye' şiarıyla ülkemizi daha muteber kılmak, aynı zamanda bağımsız ve caydırıcı savunma kapasitemizi geliştirmek için her birimize hayati görevler düşüyor. Boşa geçirecek tek bir dakikamızın olmadığının bilinciyle ve başarının bir varış değil yolculuk olduğu anlayışıyla, artan bir şevk ve gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Güler, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.