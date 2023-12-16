Bakan Güler: "1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere 2 bin 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere 2 bin 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere 2 bin 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Özellikle, son 4 ayda icra ettiğimiz Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik bir kısmında karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları ile toplam bin 110 hedef imha edilmiş, 820 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece teröristlere ağır bir darbe indirilerek kararlılığımız gösterilmiştir. Yine, kararlı operasyonlarımız neticesinde teslim olmalar artmış, yıl içerisinde 122 terörist teslim olmuştur. Bugün operasyon yapmayı dahi akıllarından geçiremeyen, sözde kale dedikleri mağaralardan kafalarını çıkaramayan ve sıkışıp kalan teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" dedi.

Öte yandan Güler, PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra Türkiye'nin meşru hedefi olduğunu yineledi.

"1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 199 bin 898 kişinin geçişi engellenmiştir"

Hudutların, cumhuriyet tarihinin en yoğun, en etkin tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunduğunu, ayrıca hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğini aktaran Güler, "Personel takviyesinin yanı sıra hudut hattımızda dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemler de etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Hudutlarımızdaki başarı rakamlarla da açıkça görülmektedir. 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 199 bin 898 kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 13 bin 156 düzensiz göçmen ile 410'U FETÖ olmak üzere 590 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir" diye konuştu.

"Gazze'ye 13 uçak ile 225 tondan fazla insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık"

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik hem insani yardım konusunda üzerini düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için diplomatik girişimlerde bulunmaya devam ettiğini vurgulayan Güler, "İnsani yardım konusunda uzun süre ses çıkaramayan dünya maalesef sınıfta kalmıştır. Gazze'ye yönelik yardımlarımız çerçevesinde Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurumlarla koordineli olarak bugüne kadar 13 uçak ile 225 tondan fazla insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve refakatçilerden oluşan toplam 317 Gazzeli kardeşimizi ise ülkemize getirdik" şeklinde konuştu.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde tarihi bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Güler, "7 Aralık'ta Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının 5'incisi kapsamında Cumhurbaşkanımız liderliğinde iki ülke adına önemli bir adım daha atılmıştır. Görüşmelerimizde ağırlıklı olarak Ege'de gerginliğin azaltılması, diyalog kanallarının açık tutularak sorunların iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu çerçevesinde çözümü konuları ön plana çıkmıştır. İki ülke arasında imzalanan Atina Bildirgesi çerçevesinde de iyi komşuluk ilişkileri, diyalog ve pozitif gündemle süreci devam ettirmeyi hedefliyoruz. Tabii, barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken milli menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi ve bu konuda kararlılığımızın tam olduğunu da özellikle vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs'ta tek ve kesin çözüm; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir"

Güler, Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulmasının Türkiye'nin en önemli önceliklerinden birisi olduğunu söyleyerek, "Ada'da tek ve kesin çözüm; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir. Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta Garanti ve İttifak Antlaşmaları kapsamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur, güvenlik ve refah için elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Tek Millet, İki Devlet, Tek Ordu' anlayışıyla bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda, çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Türkiye ve Azerbaycan'ın Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı da daha 14 ortak tatbikat icra ettiğini kaydeden Güler, " 'Tek Millet, İki Devlet, Tek Ordu' anlayışıyla bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda, bundan sonra da kararlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kafkasya'da güvenlik ve huzurun tesisi Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı ve kalıcı bir barış antlaşmasından geçmektedir. Buna yönelik samimi çabaları destekliyor, bir an evvel olumlu bir şekilde neticelenmesini de arzu ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde alınan iki ülke arasında bazı somut güven artırıcı adımların atılması kararından memnuniyet duyuyoruz. Diğer yandan, 27 Kasım'da Bakü'de Azerbaycan ve Gürcistan ile askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede, üç ülkenin de ortak yarar ve beklentilerine hizmet eden Üçlü Savunma Bakanları 10'uncu Toplantısı'nı da gerçekleştirdik. Bölge istikrarı için çabalarımız çok yönlü olarak sürecektir" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Libya ile son yıllardaki iş birliğinin artarak devam ettiği bildiren Güler, bu çerçevede askeri eğitim, yardım, iş birliği, ve danışmanlık faaliyetleriyle destek sağladıklarını ve bugüne kadar 15 binden fazla Libyalı personele eğitim, yaklaşık 37 bin kişiye de sağlık desteği sağladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin hem kuvvet katkısında hem de NATO misyon, operasyon ve karargahlarına katkıda ilk beş ülke arasında olduğunu vurgulayan Güler, "NATO görevleri kapsamında Kosova'daki Barışı Destekleme Harekatına yüksek seviyede katkılarımızı da sürdürüyoruz. 10 Ekim'de devraldığımız Balkanlar'daki en büyük NATO Misyonu olan NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini şeffaf ve tarafsız şekilde başarıyla yerine getiriyoruz. KFOR Komutanlığının yanı sıra, bu yıl NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı görevini üstlenirken, 3'üncü Kolordumuz da halen NATO Muharip Kolordu Karargahı görevini yürütmektedir. Her yıl farklı bir ülkede icra edilen Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları (SEDM) Bakanlar Toplantısını 21-23 Kasım tarihlerinde ülkemiz ev sahipliğinde Ankara'da icra ettik. Ayrıca, Hava Kuvvetleri unsurlarımız, NATO Hava Polisliği Görevleri kapsamında 1 Aralık'ta Romanya'da konuşlanmış olup 4 ay süreyle bölgede görev yapacaktır" dedi.

1 Ocak'tan itibaren toplam 85 tatbikatın başarıyla icra edildi

Güler, 1 Ocak'tan itibaren 21'i NATO, 15'i milli, 33'ü davet ve 16'sı özel olmak üzere toplam 85 tatbikatın başarıyla icra edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Kara Kuvvetlerimiz; 10 bölgede aynı anda harekat icra etmiş, etmektedir. Deniz Kuvvetlerimiz; 122 bin 567 saat seyir gerçekleştirmiş, Hava Kuvvetlerimiz; 65 bin 118 sorti, 103 bin 125 saat uçuş, nakliye-ulaştırma uçakları ile de 12 bin 114 sorti icra etmiştir. Ayrıca; bölgesel ve küresel barışa destek faaliyetleri kapsamında 19 farklı bölgede 16 görev de icra edilmektedir"

88 ülke ile Askeri Çerçeve Anlaşması

Türkiye'nin müttefik ülkelerle askeri iş birliğini geliştirmek için 88 ülke ile Askeri Çerçeve Anlaşması, 63 ülke ile de Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması imzalandığını ekleyen Güler, "47 ülke ile Askeri Çerçeve Anlaşması ve 13 ülke ile de Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması imzalanmasına yönelik müzakere süreci devam etmektedir. Askeri Yardım anlaşmaları kapsamında ise bugüne kadar 20 ülke ile Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ve 30 ülke ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalanmıştır" ifadelerini kullandı.

Güler, 2019 yılında yürürlüğe konulan kanun çerçevesinde 2 milyon 817 bin 600 kişinin askerlik yaptığını, 641 bin 544 kişinin de bedelli askerlik uygulamasından istifade ettiğini ekledi.

"KAAN'ın; ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi, yerli motorun 2028'de hazır olması ve en geç 2032'de de envantere alınması planlanmaktadır"

ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 Viper alımı ile 79 adet modernizasyon kiti talep edilen süreci takip ettiklerini ve ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını söyleyen Güler, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu konuyla ilgili dün Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Biden ile bir tel görüşmesi yaptılar. Başkan Biden da 'bunu en kısa ürede kongreye iletme hazırlıklarını yaptım' diyerek ifade etmiş. Tedarik sürecinde en önemli husus müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamamasıdır. Müttefiklerin, Türkiye'nin küresel ve bölgesel fonksiyonunu iyi anlaması, ona göre bu gibi tahdit uygulamalarından derhal vazgeçmesi gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Güçlü Türkiye'nin, güçlü Türk Silahlı Kuvvetlerinin; güçlü NATO ve güçlü ittifak demek olduğunu hatta güçlü terörle mücadele olduğunu vurguluyoruz. Temenni ediyorum ki önümüzde süreçte somut gelişmeler olacaktır. F-16 tedarik ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak; oldukça etkili olan ve en iyi alternatif olarak gördüğümüz Eurofighter. İlk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere en üst versiyon 40 uçak alma planımız vardır. İngiltere'nin bu konudaki desteği ve yaklaşımı diğer müttefiklere örnek olması açısından önemlidir. İspanya da benzer desteği bize vermektedir. Almanya'nın itirazları konusunda; müttefiklik ruhu esaslarında, ortak güvenlik perspektifine uygun seçenek ve kararların alınması doğru bir yaklaşım olacaktır. Tüm bunların ötesinde asıl hedefimiz, muharip eğitim uçağımız HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız KAAN'dır. KAAN'ın; ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi, yerli motorun 2028'de hazır olması ve en geç 2032'de de envantere alınması planlanmaktadır."

Milli Savunma Bakanlığın Türkiye'de yaşanan doğal afet durumlarında çalışmalarının devam ettiğini belirten Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter ve uçakların yıl içerisinde bin 369 sorti ile yangınla mücadeleye destek verdiklerini bildirdi. - ANKARA