Milli Savunma Bakanı Akar: "YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini,...
Güncel Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar: "YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini, anlamalarını bekliyoruz.
Milli Savunma Bakanı Akar: "YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini, anlamalarını bekliyoruz."
Kaynak: AA / Güncel