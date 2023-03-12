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Milli Savunma Bakanı Akar: "YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini,...

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Milli Savunma Bakanı Akar: 'YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini,...

Milli Savunma Bakanı Akar: "YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini, anlamalarını bekliyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar: "YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini, anlamalarını bekliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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