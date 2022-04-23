Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü

AA - Sarp Özer - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi belirtildi. TSK'ye ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

AA / Sarp Özer - Güncel

Hulusi Akar, Ateşkes, Ukrayna, Milli, Güncel, Haberler

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