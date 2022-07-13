Milli Savunma Bakanı Akar: Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi... Milli Savunma Bakanı Akar: Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı. Milli Savunma Bakanı Akar: Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı AA / Sarp Özer - Güncel İstanbul Ukrayna Güncel Haberler

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