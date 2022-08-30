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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'dan Bakan Akar'a "30 Ağustos Zafer Bayramı" tebriği

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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'dan Bakan Akar'a '30 Ağustos Zafer Bayramı' tebriği

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak tebriklerini ifade etti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak tebriklerini ifade etti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak tebriklerini ifade etti. Bakan Akar da mevkidaşına teşekkür ederek Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hulusi Akar Ukrayna TSK Politika Güncel Haberler

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