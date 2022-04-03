Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü - Haberler

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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mariupol'den yapılacak tahliye ve insani yardımların ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar tarafından; can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemi vurgulandı. Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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