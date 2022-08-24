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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı

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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reskinov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüşerek bağımsızlık günlerini kutladı ve Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Hulusi Akar Ukrayna Güncel Haberler

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