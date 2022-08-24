Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı Güncel Haberler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reskinov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüşerek bağımsızlık günlerini kutladı ve Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini vurguladı. Güncel Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz Hulusi Akar Ukrayna Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.