Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcılarının, tahıl girişimini görüşmek üzere 5 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcılarının, tahıl girişimini görüşmek üzere 5 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor.