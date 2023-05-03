Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcılarının, tahıl girişimini görüşmek üzere 5 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcılarının, tahıl girişimini görüşmek üzere 5 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor.
Milli Savunma Bakanı Akar: " Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcılarının, tahıl girişimini görüşmek üzere 5 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor."