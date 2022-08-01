Milli Savunma Bakanı Akar: "(Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması) Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık...
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması) Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek.
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması) Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek."
AA / Barış Gündoğan - Güncel