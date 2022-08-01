Milli Savunma Bakanı Akar: "(Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması) Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık... Milli Savunma Bakanı Akar: "(Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması) Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması) Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek." Güncel AA / Barış Gündoğan Güncel Haberler

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