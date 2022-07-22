Milli Savunma Bakanı Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmesi Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

Akar, Türkiye'nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için, İstanbul'a gelen Şoygu ile Kalender Kasrı'nda bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Bakan Akar tarafından Ukrayna'da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı, tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu'ya teşekkür edildiği bildirildi.

AA / Güncel