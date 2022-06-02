Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya Başbakanı Nicolae Lonel Ciuca ile görüştü - Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Nicolae Lonel Ciuca ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile gittiği Bükreş'te temaslarını sürdürüyor. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşen Bakan Akar, daha sonra Başbakanlığa geçerek Romanya Başbakanı Nicolae Ionel Ciuca ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik başlıklarının yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayi konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından; iki ülke arasında askeri eğitim iş birliği alanlarındaki faaliyetlerin artarak devam etmesinin gerekliliği ifade edildi.

Görüşmede; Türkiye ve önemli bir müttefiki olan Romanya'nın Avrupa güvenliğine sunduğu katkılara dikkat çekilirken Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde barış ve istikrar ile Montrö rejiminin korunmasına vurgu yapıldı. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin bir an önce ilan edilmesi, insani yardımların devam etmesi ve gerginliğin azaltılmasının önemi vurgulandı. FETÖ ile mücadelede destek ve iş birliğinin öneminin altı çizildi.

Bakan Akar'ın yeni görevinden dolayı tebrik ettiği Başbakan Ciuca da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Romanya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da katıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel