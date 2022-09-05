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Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya'da

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın resmi açılışı gerçekleştirilecek Orta ve Dog'u Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılacak Türk firmaların stantlarını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın resmi açılışı gerçekleştirilecek Orta ve Dog'u Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılacak Türk firmaların stantlarını ziyaret etti.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Polonya'da, MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın yer aldığı Kielce kentine geçti. Türkiye'nin 'lider ülke' olarak katıldığı MSPO'da yer alan Türk firmaların stantlarını gezen Akar, yetkililerden bilgi aldı. Bu yıl 30'uncu kez düzenlenecek MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı resmi olarak 6 Eylül'de kapılarını açacak. Dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayileri ve üst düzey resmi delegasyonlarının katılacağı fuar 9 Eylül'e kadar açık kalacak.

MSPO'ya 2013 yılında lider ülke olarak katılan Türkiye, bu yıl ikinci kez MSPO'da aynı sıfatla yer alacak. 30'a yakın Türk firmasının yer aldığı MSPO 2022 fuarında Türkiye ile Polonya ve Avrupa ülkeleri arasındaki savunma sanayi işbirliği potansiyelinin daha da geliştirilmesine yönelik zemin hazırlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Polonya Dünya Güncel Haberler

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