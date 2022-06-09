Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza'yı kabul etti - Haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza'yı kabul etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti. Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 kapsamında Türkiye'ye gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Raza ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. AA / Güncel Güncel Haberler

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