Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Akar ve Başbakan Şerif, Karaçi Limanı'nda katıldıkları Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr'ın denize indirme töreni sonrasında bir araya geldi. İkili, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, savunma sanayiinde iş birliği imkanlarına da değinildi. Bakan Akar, Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlarla, iki ülke halklarının kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Akar, Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her vesileyle dile getirdiğini, Türkiye ve Pakistan arasında askeri iş birliğinin daha da artırılması vurgulandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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