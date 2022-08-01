Milli Savunma Bakanı Akar: "(Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk gemi) Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip... Milli Savunma Bakanı Akar: "(Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk gemi) Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek" Milli Savunma Bakanı Akar: "(Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk gemi) Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek" Güncel AA / Kemal Karadağ İstanbul Boğazı Güncel Haberler

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