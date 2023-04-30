Milli Savunma Bakanı Akar memleketi Kayseri'de hemşehrileriyle piknikte bir araya geldi Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar problemleri çöze çöze geldik, kalan problemleri de inşallah 14 Mayıs'tan sonra çözeceğiz." dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesince Kosova Parkı'nda düzenlenen piknikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Akar, burada yaptığı konuşmada, davalarının "büyük ve güçlü Türkiye davası" olduğunu söyledi. Bu yönde faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Akar, "Devlet ve millet el ele, omuz omuza 85 milyon birlikte yürüyoruz. 85 milyon tek yürek, tek millet, tek güç. Hep beraber yürüyerek inşallah ülkemizin bekasını da refahını da sağlayacağız. Bugüne kadar problemleri çöze çöze geldik, kalan problemleri de inşallah 14 Mayıs'tan sonra çözeceğiz." diye konuştu.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin önündeki engellerin en önemlisini terör olarak nitelendiren Akar, "Bazıları Türkiye'nin güçlenmesine, büyümesine karşı bu teröristleri maşa, kukla, maymun olarak kullanıyorlar. Milletinin bağrından çıkan Mehmetçik şu ana kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde, Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde ne kadar terörist varsa onları kazdıkları çukurlara gömdü, gömmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Bizim hedefimiz teröristler. PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. 85 milyon tek millet, tek yumruk, tek yüreğiz. Aramıza fitne, fesat sokmaya çalışıyorlar. Bunlara imkan, fırsat vermeyeceğiz. Bizi sahada yenemeyenler, Mehmetçiğin karşısında duramayanlar içimize fitne fesat sokmaya çalışarak bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Türkler ve Kürtler kardeştir, yüzyıllardır beraber yaşıyoruz, ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. Bu Cumhuriyeti beraber kurduk, bu bayrağı beraber dalgalandırdık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Hiçbir zaman bu fitneye, fesada 'evet' demeyeceğiz. Biz kimsenin dini, etnik, mezhepsel kökenine bakmayacağız, hepimiz kardeşiz 85 milyon biriz, beraberiz."

"Kabul edilemez"

Türkiye'nin son 20 senede terörle mücadele ve savunma sanayisinde çok önemli kazanımları olduğunu dile getiren Akar, "Bazıları çıkıp bu kazanımlardan vazgeçeceklerini, teröristleri serbest bırakacaklarını söylüyorlar. Onlarla anlaşacaklarını, yol yürüyeceklerini söylüyorlar." dedi.

Alandakilere "Bunlara müsaade edecek, bu kazanımlardan vazgeçecek miyiz?" diye soran Akar, "Hayır" yanıtı almasının ardından, "Bu kazanımlarımızdan vazgeçmek şehitlerimizin, gazilerimizin ailelerine ihanet, saygısızlık olur. Bu, kabul edilemez." diye konuştu.

Bakan Akar, bugünlere çok acılar çekilerek gelindiğini söyleyerek, "Şu anda tam terör örgütü çöküş halindeyken, teröristlerin ele başları efendilerine 'bizi kurtarın' diye bağırıp, seçimlerden medet umarken bu konuda her zamankinden daha uyanık olmalıyız. Milletimizin ferasetine güvenimiz tam. Millet İttifakı'nın içinde daha önce bizlerle beraber olan insanlar var. Maalesef bunlar bir koltuk uğruna zihinlerini değiştirdiler." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından vatandaşlar "Ölmek var dönmek yok", "Durmak yok yola devam", "Kayseri seninle gurur duyuyor" sloganları attı.

Akar'ın yoluna gül döktüler

Pikniğin ardından Akar kent merkezinde halkın ziyaretine açılan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada yoğun ilgiyle karşılanan Akar, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Akar, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Çiçekçiler Sokağı'ndan geçerken esnaf, Akar'a gül hediye etti, yoluna gül yaprakları döktü.

Kendine verilen gülleri vatandaşlara hediye eden Akar, daha sonra AK Parti'nin kent meydanında kurduğu çadırı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.