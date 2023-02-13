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Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da deprem sonrası başlatılan arama, kurtarma, yaşam destek ve sağlıkla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Hatay'daki faaliyetleri yerinde takip eden Akar, deprem bölgesini ziyaret eden Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldi.

Deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten el-Menguş, her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Akar da deprem ve sonraki çalışmalar hakkında bilgi vererek el-Menguş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Deprem Libya Güncel Haberler

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