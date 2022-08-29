Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Bu şımarıklık, pervasızlık kabul edilemez

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlallerine ve tacizlere ilişkin, "23 Ağustos'ta S-300'ler NATO görevi yapan Türk F-16'larını radar kilidine aldılar.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlallerine ve tacizlere ilişkin, "23 Ağustos'ta S-300'ler NATO görevi yapan Türk F-16'larını radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törenle verildi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın yanı sıra bakan yardımcıları katıldı.

Tören kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda terfi eden 29 general/amiral, 31 subay ve 12 astsubay, yeni rütbe işaretlerini aldı.