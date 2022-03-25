Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü

AA - Harun Kutbe - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Akar, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi Bakanlık kapısında karşıladı.

KKTC'li konuğun, ziyaretçi defterini imzalamasının ardından Akar ve Töre ikili görüşmelere geçti.

Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü

AA / Harun Kutbe - Güncel

Hulusi Akar, Cumhuriyet, Kıbrıs, Milli, Güncel, Haberler

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