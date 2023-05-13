Milli Savunma Bakanı Akar Kayseri'de vatandaşlara seslendi Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bekamıza, hudutlarımıza, güvenliğimize tehdit teşkil eden teröristlerden halkımızı, 85 milyonu kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bekamıza, hudutlarımıza, güvenliğimize tehdit teşkil eden teröristlerden halkımızı, 85 milyonu kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömeceğiz, ülkemiz rahat ve huzur içinde yaşamaya, büyümeye, güçlenmeye devam edecek." dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, kent merkezinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kazancılar Çarşısı ile 27 Mayıs Caddesi'nde yoğun ilgiyle karşılanan Akar, Cumhuriyet Meydanı'nda parti otobüsünün üzerinden halka hitap etti.

Gösterilen ilgi dolayısıyla vatandaşlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Akar, AK Parti'nin 20 senedir büyük ve güçlü Türkiye için yurt içi ve yurt dışında yapılması gerekenleri yaptığını, yapmaya devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda özne olduğunu, sözü merak edilen, peşinden gidilen bir ülke haline geldiğini aktaran Akar, önlerine çıkarılan engelleri tek tek yıkarak yürüyüşlerinin devam ettiğini söyledi.

Söz konusu engellerin başında teröristlerin geldiğini belirten Akar, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük, gömüyoruz." ifadesini kullandı.

Teröristlerin önünde bulunan iki yolun birinin teslim olmak, diğerinin ise kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu söyleyen Akar, Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde bulunduğunu belirtti.

Çöküş içinde olan terör örgütünün elebaşlarının seçimden medet umduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Teröristlerle beraber konuşanlar, onlarla aynı kayığa binenler ne diyor? '10 binlerce, 100 binlerce kişi hapishanede bizi bekliyor.' diyorlar. Hapishanedeki teröristleri bırakmayı düşünüyorlar. Bebek katillerini serbest bırakacaklar. Bunun manası tekrar şehitlerin gelmesi, tekrar anaların ağlaması demek. Buna, bu milletin feraseti asla müsaade etmeyecektir. Şundan emin olun, bekamıza, hudutlarımıza, güvenliğimize tehdit teşkil eden teröristlerden halkımızı, 85 milyonu kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömeceğiz, ülkemiz rahat ve huzur içinde yaşamaya, büyümeye, güçlenmeye devam edecek."

Konuşması sık sık "Kayseri seninle gurur duyuyor" sloganları ile kesilen Akar, alandakilere, "Cumhurbaşkanımızı tekrar seçiyor muyuz", "Cumhur İttifakı'nı en yüksek oy oranı ile Meclise gönderiyor muyuz?" sorularını yöneltti. Alanı dolduran kalabalık bir ağızdan Akar'a "evet" karşılığını verdi.