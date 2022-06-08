Milli Savunma Bakanı Akar, Kırgızistan, Ruanda ve Kamerun Savunma Bakanlarıyla görüştü - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, Kırgızistan, Ruanda ve Kamerun Savunma Bakanlarıyla görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, EFES-2022 Tatbikatı dolayısıyla Türkiye'ye gelen Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov, Ruanda Savunma Bakanı Tümgeneral Albert Murasıra ve Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, EFES-2022 Tatbikatı dolayısıyla Türkiye'ye gelen Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov, Ruanda Savunma Bakanı Tümgeneral Albert Murasıra ve Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından olan EFES-2022 dolayısıyla Türkiye'ye gelen mevkidaşları ile görüştü. Kırgızistan, Ruanda ve Kamerun Savunma Bakanları ile bir araya gelen Akar, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA

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