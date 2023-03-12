Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz."
Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz."
Kaynak: AA / Güncel