Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı...

Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz."