Milli Savunma Bakanı Akar: 'Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarını yok edeceğiz'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarını yok etmekte kararlı olduklarını belirterek, "Teröristlere ister helikopter, ister uçak, ister silah, ister para versinler, arkalarında kim olursa olsun, 85 milyon vatandaşımızın, hudutlarımızın güvenliğini sağlayıncaya,...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarını yok etmekte kararlı olduklarını belirterek, "Teröristlere ister helikopter, ister uçak, ister silah, ister para versinler, arkalarında kim olursa olsun, 85 milyon vatandaşımızın, hudutlarımızın güvenliğini sağlayıncaya, 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtarıncaya kadar kimse bizi durduramaz." dedi.

AK Parti'nin Kayseri milletvekili adayı olarak açıklanan Bakan Akar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, tarım arazilerinin kullanım alanlarının etkinleştirilmesi programı kapsamında düzenlediği "Tohum Temini Töreni"nde, Kayseri'nin tarım alanında da son dönemde önemli başarılara imza attığını belirtti.

Tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yapan Akar, "Türkiye her konuda gelişiyor, ilerliyor. Çok önemli adımlar atıyoruz. Bunun temelinde de tarım ve hayvancılık var." diye konuştu.

Akar, tarım konusunda Kayseri'de ileriye dönük adımlar atacaklarını belirterek, "Çiftçimizin alın teri, üretmesi büyük bir övünç kaynağı. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

"Teröristler neredeyse hedefimiz orası"

Güvenlik olmadan ne tarımın ne hayvancılığın olacağını kaydeden Akar, terörle mücadele konusuna da değindi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelenin başarıyla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarını yok edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. İster helikopter, ister uçak, ister silah, ister para versinler, arkalarında kim olursa olsun, 85 milyon vatandaşımızın, hudutlarımızın güvenliğini sağlayıncaya, 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtarıncaya kadar kimse bizi durduramaz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu Mehmetçiğin akamete uğrattığını, teröristleri kazdıkları çukurlara gömdüğünü vurgulayan Akar, "Bizim kimsenin dini, etnik, mezhepsel kökeni ile sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz teröristler. Teröristler neredeyse hedefimiz orası." dedi.

Yaklaşan seçime yönelik değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları kaydetti:

"Bizim için terörle olan mesafe önemli. Terörle arasında mesafe bırakmayanları, terör örgütüne hizmet edenleri, terör örgütüne kulak verenleri, terör örgütüne kulak verenlerle ittifak yapanları görmemiz lazım. Bizim tek mesafemiz teröristlerle, terörle işbirliği yapanlara karşı. Bunlara karşı mesafeliyiz, bunlar bizim için problem."

Akar'dan Bakan Kirişci'ye telefon

Konuşmasının ardından Bakan Akar'ın telefonla aradığı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, alandakilere hitap etti.

Kayseri'de kent tarımı başlığı altında jeotermalin olduğu bölgelerde jeotermali kullanarak endüstriyel seralarda sebze üretimi gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Kirişci, böylelikle en başta Kayseri'nin kendi ihtiyacını karşılayacağını, aynı zamanda hem çevre illere hem de yurt dışına ihracat yapabileceğini ifade etti.

Kayseri'yi bu konuda desteklediklerini belirten Kirişci, "Nasıl Mehmetçik vatanın bekçileri ise bizim arazilerimizin de bekçileri çiftçilerimizdir. Üretimi yapan onlar, biz onlara minnet borçluyuz, şükran borçluyuz. Onların terli alınlarından öpüyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kocasinan Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) onaylandığı müjdesini verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında 65 bin dekar alanda 2 bin 150 çiftçiye 70 ton nohut, 250 ton aspir, 9 ton sorgum sudan otu, 21 ton yeşil mercimek, 40 ton kuru fasulye tohumu dağıtılacağını belirtti.

Törenin sonunda Bakan Akar tarafından çiftçilere tohum destekleri dağıtıldı.