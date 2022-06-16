Bakan Akar, Fransız mevkidaşı Lecornu ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile NATO karargahında bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile NATO karargahında bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Fransız mevkidaşı Sebastian Lecornu arasındaki görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Dünya Güncel Haberler

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