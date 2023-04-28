Milli Savunma Bakanı Akar, eski okulu 'Taş Mektep'te öğrencilerle buluştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mezun olduğu "Taş Mektep"te öğrencilerle bir araya geldi, Milli Mücadele'de 63 öğrencisini şehit veren okulda öğrencilere terörle mücadelenin önemini ve anlamını anlattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mezun olduğu "Taş Mektep"te öğrencilerle bir araya geldi, Milli Mücadele'de 63 öğrencisini şehit veren okulda öğrencilere terörle mücadelenin önemini ve anlamını anlattı.

Kayseri'den AK Parti milletvekili adayı olan Akar, 1969'da mezun olduğu, "Taş Mektep" olarak adlandırılan Kayseri Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri Öğrenci Buluşmaları" programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Yerli otomobil Togg ile okula gelerek öğrencilere sürpriz yapan Akar'a gençlerin de bir sürprizi oldu. Akar'ın konferans salonuna gelişinde öğrenciler hep birlikte okul marşını okudu. Bakan Akar da gençlerin söylediği marşa eşlik etti.

Mezunu olduğu okulun öğrencileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, geldiği andan itibaren hatıralarının canlandığını belirtti.

"Taş Mektep"in Türk eğitim hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Akar, öğrencilerin okullarıyla gurur duyması gerektiğini söyledi. Eğitim gördüğü okulun Sakarya Meydan Savaşı'nda 63 şehit verdiğini hatırlatan Akar, Milli Mücadele'ye yaptığı katkının önemli olduğunu vurguladı, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Devletlerin, halkının bekasını ve refahını sağlamak gibi iki temel görevinin olduğunu vurgulayan Akar, Milli Savunma Bakanlığı olarak Türkiye'nin bekası ile ilgili çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

Akar, "PKK/YPG ve DEAŞ, FETÖ bütün terör örgütleri birilerinin elinde maşa, oyuncak, araç. Bir şekilde karşımıza çıkamayanlar bu kuklaları, araçları, maymunları kullanarak büyük ve güçlü Türkiye hedefimizi yavaşlatmak istiyorlar." dedi.

Mehmetçiğin bu konudaki mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini, terör belasından halkı kurtarmakta kararlı olduklarını anlatan Akar, Mehmetçiğin büyük bir kahramanlıkla yaptığı mücadelenin öğrenciler tarafından da bilinmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılı olduğunun altını çizen Akar, "Ülkemizin, hudutlarımızın ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akar, onlardan zaman konusuna dikkat etmelerini, gerekli önemi vermelerini istedi. Soru sormanın önemine vurgu yapan Akar, bunun için de bilgi sahibi olmanın gerekliliğine işaret etti. Öğrenmenin hayat boyu sürdüğünü belirten, kitap okuma alışkanlığının kazanılmasının önemine değinen Akar, öğrencilere ön yargıdan kaçınmaları, "ben biliyorum" anlayışından uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Bakan Akar, gençlerin temel ve genel kültürlerini geliştirmeleri gerektiğine işaret ederek, aile bağlarına da sahip çıkmaları gerektiğini aktardı.

Ziyarette Bakan Akar'a, Kayseri Lisesi atkısı hediye edildi. Akar, programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.