Milli Savunma Bakanı Akar'dan Mariupol'deki tahliyelere ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'daki çatışmaların ardından yaşanan son gelişmelere yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son dönemde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı telefon görüşmelerine yönelik soru üzerine Akar, sürecin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti. Kendisinin de Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla birçok kez telefonda görüştüğünü, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile ayrıca İstanbul'da bir araya geldiğini aktaran Akar, daha fazla can kaybının yaşanmaması, huzur ve istikrar için bir an evvel ateşkes ilanının önemine vurgu yaptı.

"DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Ateşkesin ivedilikle sağlanmasının ve tahliye koridorlarının emniyetle işletilmesinin gerekliliğini dile getiren Akar, "Türkiye olarak Ukrayna halkına insani yardım sağlamaya devam ediyoruz. Tahliyeler konusunda da Türkiye üzerine düşen desteği veriyor. Ukrayna halkına desteğimiz devam edecektir." diye konuştu.

"MARİUPOL'DEKİLERİN TAHLİYESİ İÇİN GEMİ DESTEĞİ VEREBİLİRİZ"

"MAYINLARI GÖZETLEME FAALİYETLERİMİZ SÜRÜYOR"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait mayın avlama gemilerinin, deniz karakol uçaklarının teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Akar, "Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. SAS timlerimiz yüksek hazırlık durumuna geçirildi. Deniz trafiğinde herhangi bir sorun söz konusu değil." diye konuştu.

"UÇAKLARIMIZIN BİR AN ÖNCE İNTİKALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinin de ivedi ve emniyetli bir şekilde tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna taraflarıyla temasları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.