Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'e gidiyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek. NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları 15-16 Haziran tarihlerinde NATO Karargahı'nda bir araya gelecek. Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Akar da toplantıya katılmak üzere akşam saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket edecek. Toplantılar çerçevesinde NATO Karargahı'nda düzenlenecek oturumlara katılacak Bakan Akar'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başta olmak üzere çeşitli ikili görüşmeler yapacağı öğrenildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Güncel Hulusi Akar Belçika Brüksel 3. Sayfa Güncel Haberler

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