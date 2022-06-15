Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile görüştü. NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Akar, bu kapsamda, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile bir araya geldi. NATO Karargahı'ndaki görüşmede, iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliği ile Karadeniz ve Kafkasya'daki bölgesel güvenlik konuları ele alındı. AA / Sarp Özer - Güncel Hulusi Akar Gürcistan Brüksel Güncel Haberler

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