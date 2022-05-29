Bakan Akar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret - Haberler

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Bakan Akar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Akar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda Türkiye ve BAE ilişkileri yeni bir döneme girerken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu kapsamda yarın Abu Dabi'ye ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi'nin resmi davetlisi olarak BAE'ye gidecek. Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularının ele alınması bekleniyor. Akar'ın ziyareti Türkiye'den bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Hulusi Akar Türkiye Milli Politika Güncel Haberler

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