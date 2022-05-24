Bakan Akar beraberindeki komutanlarla sınır hattına gidiyor - Haberler

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Bakan Akar beraberindeki komutanlarla sınır hattına gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Akar beraberindeki komutanlarla sınır hattına gidiyor

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve...

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede operasyonlar karadan ve havadan devam ederken, Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile sınır hattına gidiyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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