Milli Savunma Bakanı Akar, BBP Kayseri İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bazıları seçim sürecinde terör odaklarından, teröristlerden medet umuyor, onları bir şekilde kullanmak suretiyle buradaki fitne fesat girişimlerini sürdürüyorlar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bazıları seçim sürecinde terör odaklarından, teröristlerden medet umuyor, onları bir şekilde kullanmak suretiyle buradaki fitne fesat girişimlerini sürdürüyorlar. Hiçbir şekilde elde ettiğimiz kazanımlardan vazgeçmemiz, bunlara göz yummamız söz konusu değil. Asil milletimizin de feraseti, bilgisi, görgüsüyle bunlara müsaade etmeyeceğini görüyoruz." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kayseri'den AK Parti milletvekili adayı gösterilen Akar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partinin il yönetimi tarafından karşılanan Akar'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden BBP Kayseri İl Başkanı İmdat Güven, seçimlerin huzur ve birlik içinde sonuçlanmasını diledi. Güven, "Cumhurbaşkanımızın ve milletvekillerimizin seçilmesini canı gönülden arzu ediyoruz." diye konuştu.

Akar da partilerin il başkanlıklarına nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirterek kazasız, belasız, karşılıklı nezaket ve saygı içinde bir seçim süreci yaşanmasını diledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok ciddi bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelemizi yaparken bazı engellerle karşılaştığımız da kesin. İçeriden, dışarıdan maalesef büyümemiz, güçlenmemiz konusunda engellerle karşılaşıyoruz. Bunlara karşı da yapılmasını gereken ne varsa yapıyor, mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunların başında terörle mücadele geliyor. Teröristlerin yaptıklarına karşı milletimizden aldığımız destekle bir bütün halinde mücadeleye devam ediyoruz."

-"Asil milletimiz müsaade etmez"

Terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını, teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını ifade eden Akar, "Bazıları bu terör odaklarından, teröristlerden seçim sürecinde medet umuyor, onları bir şekilde kullanmak suretiyle buradaki fitne fesat girişimlerini sürdürüyorlar. Hiçbir şekilde elde ettiğimiz kazanımlardan vazgeçmemiz, bunlara göz yummamız söz konusu değil. Asil milletimizin de feraseti, bilgisi, görgüsüyle bunlara müsaade etmeyeceğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Akar daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Ali Yavuz tarafından karşılanan Akar, daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin Kayseri Şubesine geçerek Şube Başkanı Osman Balcı ve gazilerle görüştü.

Hulusi Akar, kent merkezinde esnaf ziyaretinde de bulundu.