Bakan Akar, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret için geldiği başkent Abu Dabi'de, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile görüşmesinin ardından BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği, Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini sunduğu, devlet başkanı seçilmesinden dolayı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ı tebrik ettiği öğrenildi.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi, Devlet Bakanı Şeyh Shakhboot bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan ile Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi de yer aldı. - ABU DABİ

İhlas Haber Ajansı / Güncel