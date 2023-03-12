Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Lojistik Destek Üssü'nde yapılacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Lojistik Destek Üssü'nde yapılacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
Akar, bugün saat 10.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakanlığınca yürütülen çalışmalara ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Kaynak: AA / Güncel