Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. Akar, saat 10.00'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak. Bakan Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından takip edilebilecek. Güncel AA / Sefa Şahin Anadolu Ajansı Hulusi Akar Güncel Haberler

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