Milli Savunma Bakanı Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu: (2)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bugüne kadar 311 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Suriyeli mültecilerin güvenli şekilde topraklarına dönebilmeleri için yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini söyledi. Bunların yapılmaması halinde Türkiye'ye gelen göçün çok daha fazla olacağını belirten Hulusi Akar, ilk amaçlarının Türkiye'ye yeni göçün gelmemesi, ikincisinin de bölgenin yeniden cazip hale getirilerek Türkiye'deki Suriyelilerin topraklarına dönmeleri olduğunu dile getirdi.

Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonlar sonunda, terör örgütlerinin büyük bir çöküş içinde olduğunu ifade eden Akar, örgüt mensuplarının kendilerini hiçbir yerde güvende hissetmediklerini, elebaşlarının iki gece aynı yerde yatmadıklarını ve panik içinde olduklarını anlattı. Milli Savunma Bakanı Akar, şöyle konuştu:

"Çaresizlikten dolayı terör örgütlerinin elebaşları, bunu açıkça açık kaynaklardan görüyoruz, kendi teröristlerine 'Gidin ne yaparsanız yapın.' diyor. Yani masum insanları katletmek, ormanların yakılması dahil, turistlik bölgeler dahil, buralara karşı saldırı emri verilmesi konusunda teröristleri teşvik ettiklerini de takip ediyoruz. 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan bu terör belasından milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Bölgede yapmış olduğumuz ister Pençe Kilit olsun ister diğer operasyonlar olsun hiçbiri 'işgal harekatı' değildir. Biz teröristlerle mücadele ediyoruz. Tek hedefimiz teröristler. Bunlar neredeyse hedefimiz orası diyoruz. Özellikle bu Zap bölgesi gerçekten kritik bir bölge, çok kesin sert bir bölge, inişler çıkışlar, sarp kayalıklar, dereler tepeler ve hiç olmadığı kadar yoğun mağara var. Hiç olmadığı kadar el yapımı patlayıcı ve mayın var etrafta. Bizim diğer operasyonlarda yaptıklarımızın 10 katına yakın mayın var, dolayısıyla her adımda bir tehlike var. Mehmetçik, tüm bu zorluklara rağmen azimle, kararlılıkla bu mücadelesini sürdürmekte. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Şu ana kadar yapılan mücadelede, sabah da iki tane haber geldi, 311 terörist etkisiz hale getirildi."

Türkiye'nin operasyonları sonrası, 1 milyon 100 bin Suriyelinin topraklarına döndüğünü söyleyen Akar, "Bu gerçekten güzel bir şey, hem orada göçü önledi hem Türkiye'den oraya dönüşleri sağladı. Biz bunu Amerikalılara, Avrupalılara söylediğimizde, 'Bu sadece bizim için bir çalışma değil.' diyoruz. 'Aklınız varsa sizin için de bir çalışma bu çünkü burada göç arttığı zaman Türkiye'ye göç geldiği zaman bunlar artık devam edecekler. Türkiye'nin ötesine, Avrupa'nın ötesine, dolayısıyla burada sizin bir şekilde terörle mücadelemize katkı vermenizi anlamanız lazım' diye kendilerine zaman zaman hatırlatıyoruz." dedi.

FETÖ ile mücadeleye de değinen Bakan Akar, son bir yılda 2 bin 446 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişkisinin kesildiğini, bunlardan 790'ının rütbelerinin geri alındığını bildirdi.

Tahıl koridoru anlaşması hakkında da bilgi veren Hulusi Akar, çalışmanın tamamen insani olduğunu, müşterek şekilde kontrolün yapıldığını anlattı. Akar, mayınların temizlenmesi konusunda da şu ana kadar herhangi bir problem olmadığını aktardı. Tahıl koridoru mutabakatının 120 gün geçerli olacağını belirten Akar, "Herhangi bir itiraz, yeni talep olmazsa otomatikman devam edecek, değilse yenilenecek. İmzalanan bu mutabakat, Ukrayna limanlarıyla alakalı, Ukrayna limanlarındaki tahıl ve gıda maddelerinin sevkiyle alakalı. Rus limanlarını kapsamıyor bu. Rus limanları için görüşmeler devam ediyor." diye konuştu.

-Türkiye- Yunanistan ilişkileri

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara da değinen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın, tarihten bugüne kadar yaptığı uygulamalarla, söylemlerle ve eylemlerle Türkiye'nin haklarını taciz ettiğini belirtti. Bunlara rağmen Türkiye'nin, diyalog ve diplomasiyle bu problemleri çözme taraftarı olduğunu ancak bu konuda Yunanistan'dan gerekli cevabı alamadıklarını aktaran Hulusi Akar, Yunan medyasında Türkiye aleyhine çok sayıda yalan haber yapıldığını söyledi. Bakan Akar, "Bizim yıllar önceki tatbikattaki fotoğrafları, videoları almışlar, Yunan gazeteleri ve televizyonlarında gösteriyorlar, 'Türkler taarruza hazırlanıyor.' Böyle bir şey yok. Gel seni ben Foça'ya götüreyim. Herkes işinde gücünde. Yani böyle bir saplantı var bilinçli, bilinçsiz, bunların da kırılması lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin yurt dışı faaliyetleri kapsamında Libya'da çok ciddi ve dürüst bir iş yaptıklarını belirten Akar, o günkü Libya hükümeti tarafından NATO da dahil olmak üzere, ülkelere yardım yapmaları için mektup yazıldığını, bu konuda mektuba tek olumlu cevap veren kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bildirdi. Bakan Akar, davet üzerine Libya'da olduklarına işaret ederek "Yaptığımız faaliyetlerle şu anda görüşmelerin yolu açıldı. Şu anda orada, beş merkezde silahlı kuvvetlerinin personelini yetiştiriyoruz ve ordunun modernizasyonuna gayret gösteriyoruz." dedi.

Karabağ meselesinde 30 yıl görüşmeler yapıldığını ve bir sonuç alınamadığını ifade eden Akar, "En sonunda 'yeter artık' demek suretiyle oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimiz operasyon başlattılar ve 44 gün içinde çok şükür topraklarının güvenliğini sağladılar." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, savunma sanayisi alanında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşviki ve desteğiyle son dönemde çok ciddi aşamalar kaydettiğine dikkati çeken Hulusi Akar, şunları söyledi:

"Eskiden piyade tüfeği yapmada sıkıntımız vardı. Son yıllara kadar piyade tüfeğimizin menşei de yabancı bir patentle kullanılmaktaydı. Şimdi çok şükür hafif silahlarımızdan tutun, İHA'lar SİHA'lar, zırhlı araçlarımız, gemilerimiz var. Gemi yaptık, tasarladık, inşa ettik ve bunu da ihraç ediyoruz. Burada en önemli konu, kamunun, vakıfların, üniversitelerimizin, özel sektörün el birliğiyle, omuz omuza çalışmasının büyük faydası oldu."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç ve Finlandiya'nın, terörle arasına mesafe koymadıkları takdirde NATO'ya katılmalarına "evet" demeyeceklerini de kaydetti.

(Bitti)