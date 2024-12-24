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Milli şair Mehmet Akif Ersoy Erbil'de anıldı

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Irak'ın Erbil kentinde, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Irak'ın Erbil kentinde, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Uluslararası Maarif Erbil Okullarında düzenlenen etkinliğe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Emir Bayramoğlu, Erbil Başkonsolosluğu Ataşesi Nisa Çetin Karaca, Maarif Vakfı yetkilileri, Türkmen edebiyatçılar ve Türk vatandaşları katıldı.

Etkinlik, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karaca, burada yaptığı konuşmada, her dizesinde milletin inanç, iman, cesaret ve kararlılığının yer aldığı İstiklal Marşı'nı hediye eden milli şairin yalnızca bir destan yazmadığını, aynı zamanda milletin atan nabzı ve meydan okuyan iradesi de olduğunu belirtti.

Ersoy'u ve eserlerini iyi anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın öncelikli görevler arasında yer aldığını kaydeden Karaca, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy ve cennet vatanımız uğruna düşünmeden canını veren milli mücadelenin şanlı kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.

Türkmen Bakan Maruf da bu haftanın Türkmenler için önemli olduğunu belirterek, Ersoy'un büyük ve milli bir şair olduğunu ifade etti.

Ersoy'un hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Türk dünyasının büyük bir milli şairi olduğunu vurgulayan Maruf, Iraklı Türkmenler olarak milli şair ile gurur duyduklarını dile getirdi.

Maruf, milli şairlerin milli mücadele döneminde her zaman büyük katkı ve destek sağladıklarını belirtti.

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, 20-27 Aralık'ta gerçekleşen "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası"nda çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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