Aydın'da orman yangınlarını önlemek için kullanılan Mikro İHA'lar, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda termal tarama yaparak bölgede yangın riskini kontrol altında tutuyor. Yapılan denetimlerde termal sıcaklık yer yer 60 dereceleri görülürken vatandaşlar da uyarıldı.

Milli Park Mikro İHA'lar ile korunuyor

Milli Park'ta termal tarama, sıcaklık 60 dereceleri gördü

AYDIN - Aydın'da orman yangınlarını önleyici tedbirler çerçevesinde sahaya inen 'koruyucu kartal' Mikro İHA'lar, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda termal tarama gerçekleştirirken, bölgede adeta kuş uçurtmadı. Yapılan denetimlerde termal sıcaklık ise yer yer 60 dereceleri görürken vatandaşlar da orman yangınlarına karşı uyarıldı.

Yaban hayatının son sığınağı konumunda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı başta olmak üzere il genelindeki ormanların yangınlara karşı korunması amacıyla önleyici tedbirler alınıyor. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ise birçok canlı türüne ve dünyada sadece Türkiye'de bulunan 18 bitki türüne ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yangın nöbetine devam ediyor. Yangın tedbirleri çerçevesinde koruyucu kartallar iş başına geçerken, termal kameralı Mikro İHA'lar yapılan denetimlerde adeta kuş uçurtmadı. Jandarma ve itfaiye ile koordineli gerçekleştirilen faaliyette havalanan Mikro İHA'lar, sık ormanlık alanlarda keşif ve arazi taraması gerçekleştirdi. Özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu İçmeler, Aydınlık ve Karasu koyları ile Kalamaki Plajı ve Kavaklıburun bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde plaj giriş çıkış ve ormanlık bölgelerde termal tarama yapıldı. Gerçekleştirilen taramalarda termal sıcaklıklar yer yer 60 dereceleri görürken, yüksek sıcaklık değerinin tespit edildiği bölgeler ise sevk edilen ekipler tarafından kontrol edildi. Aynı zamanda ekipler, drone marifetiyle Milli Park'ın koylarında bulunan vatandaşları da orman yangınlarına karşı duyarlı ve dikkatli olma çağrısında bulundu.

Milli Park'ın adeta koruyucu kartalları olan Mikro İHA'lar, ormanlık alanları havadan korurken, 24 saat esasıyla korunan alanda, yangın çıkarma riski oluşturan cam ve pet şişe gibi materyaller de toplanıyor.