Milli paralimpik halterci Nazmiye Muratlı, oyunu Hatay'da kullandı

Milli paralimpik halterci Nazmiye Muratlı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Hatay'da kullandı.

Milli paralimpik halterci Nazmiye Muratlı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Hatay'da kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle antrenmanlarına Ankara'da devam eden milli sporcu, oy kullanmak için Dörtyol ilçesindeki Kara Hasan Paşa Ortaokulu'na geldi.

Oyunu kullanan Nazmiye, AA muhabirine, vatandaşlık görevini yerine getirmek için geldiğini belirterek, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.