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Milli Para Halterci Nazmiye Muratlı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Milli Para Halterci Nazmiye Muratlı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Bronz madalya sahibi milli para halterci Nazmiye Muratlı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Muratlı, doğal yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Milli para halterci Nazmiye Muratlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muratlı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazanan Muratlı, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Spor"da Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını beğenen Muratlı, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Namaz vakti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'ın "Kurtarılan can" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Nazmiye Muratlı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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