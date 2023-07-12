Milli muharip uçağı KAAN'ın yıl sonunda uçması planlanıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesinde İHA Teknolojileri ve Termal Yönetim Sistemleri Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay :

"KAAN adını verdiğimiz Milli Muharip Uçağımız montajını kısa sürede tamamlayarak ilk yerli testlerine başladı taksi operasyonu gerçekleştirdi"

"İnşallah yıl sonuna uçağımızı gökyüzü ile buluşturmayı planlıyoruz"

TRABZON - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, imalat ve tasarımıyla milli muharip uçak KAAN'ın montajını kısa sürede tamamlayarak ilk yerli testlerine başladığı ve taksi operasyonu gerçekleştirdiğini belirterek, "İnşallah yıl sonuna uçağımızı gökyüzü ile buluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir dizi incelemelerde bulundu. İlk olarak Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunan Özvar daha sonra Medikal Cihaz Tasarım ve Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. Özvar, ziyaretlerinin ardından KTÜ Makine Mühendislik Bölümü'ndeki İHA Teknolojileri ve Termal Yönetim Sistemleri Laboratuvarı'nın açılışına katıldı. Açılışa Özvar'ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Horon gösterinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılışta bir konuşma yapan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, 2023 yılında TUSAS olarak havacılık sektöründe birçok ilkleri tanık olduklarını söyledi. Altay, "KAAN adını verdiğimiz Milli Muharip Uçağımız montajını kısa sürede tamamlayarak ilk yerli testlerine başladı, taksi operasyonu gerçekleştirdi. İnşallah yıl sonuna uçağımızı gökyüzü ile buluşturmayı planlıyoruz. İlk jet eğitim uçağımız Hürjet bu sene içerisinde gökyüzü ile buluştu. Atak-2 platformumuz helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Anka-3 insansız savaş uçağımız yer testleri icra etti ve Gökbey helikopterimiz ilk yerli motorla tekrar gökyüzü buluşma fırsatını yakaladı. Bütün bu başarılarının devamı olarak ilgili platformlarımızı seri üretime kavuşturmak ve böylece ülkemizin savunma sanayindeki tam bağımsızlığına katkı vermek ve yurtdışı satışları ile ülkemize döviz getirmek bundan sonraki en büyük hedeflerimizdendir. Bahse konu projelerimizin her biri büyük çaplı birer Ar-Ge projesidir" dedi.

Gelişen teknolojiye ayak uydurmak yenilikçi teknolojilerle pazarda rekabetçi bir yapıda bulunmak üzere Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetlerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Altay, "TUSAS olarak üniversiteleri Ar-Ge ekosistemizin doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktayız. İHA teknolojileri ve termal yönetim sistemleri adını verdiğimiz bu laboratuvar TUSAS tarafından donatılmış olup alanında deneyimle sanayi danışmanlarımızla akademisyenlerimizin belirlediği ortak konularda çalışmalarımız icra edecektir. Ayrıca üniversite öğrencilerimizden kısmı zamanlı olarak istihdam edilecek personellerde bu laboratuvarlarda haftada 3 gün çalışabilecektir. 2023-2024 sezonunda en az 5 projede takım olarak toplam 20 personelin asgari olarak bu laboratuvarlarda proje icra edeceğine inanıyoruz. Bunu desteklemek için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Zorluoğlu: "Bilimsel çalışmalar ile bu teknolojilerin gelişmesine inşallah önemli katkılar yapacaklar"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise yaptığı konuşmada, YÖK Başkanlığı ile TUSAS arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında KTÜ'nün bir paydaş olarak yer almasının şehir adına önemli bir kazanç olduğunu kaydederek, "Protokol çerçevesinde üniversitemizde önemli bir işlev göreceğine inandığımız bu laboratuvarın kurulmasında KTÜ'ye öncelik verilmesi nedeniyle YÖK Başkanımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz çok iyi imkanlar içerisinde hazırlayacakları bilimsel çalışmalara bu teknolojilerin gelişmesine inşallah önemli katkılar yapacaklar" diye konuştu.

Erol Özvar: "Üniversite ve sanayi işbirliğinin en verimli işbirliği savunma sanayi sektöründe gerçekleşmektedir"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da yaptığı konuşmada, üniversiteler ile sanayi arasındaki işbirliği arttırmanın Yükseköğretim Kurulu'nun en öncelikle hedeflerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Bu hedefin bir nişanesi olarak geçen sene Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile Yükseköğretim kurulu arasında bir işbirliği protokolü hazırlanmıştır. Bu işbirliği protokolü ile birlikte üniversitelerimizle TUSAS ile birlikte işleyecek Ar-Ge ağırlıklı laboratuvarların açılması kararlaştırılmıştır. Üniversite ve sanayi işbirliğinde milli savunma sanayinin paydaşları ile bileşenleri ile birlikte işbirliği yapmanın birlikte çalışmanın üniversitelerimizin üretkenliğine fevkalade katkı sağlayacağına inanıyoruz. Üniversite ve sanayi işbirliğinin en verimli işbirliği savunma sanayi sektöründe gerçekleşmektedir. Bu bakımdan Yükseköğretim Kurulu olarak milli savunma sanayinin bileşenleri ile üniversitelerimizi bir araya getirecek protokollere ehemmiyet veriyoruz. Bu laboratuvar ile birlikte inşallah Karadeniz Teknik Üniversitesi ile yüksek lisans doktora yapan öğrenciler de araştırmacıların savunma sanayinin en önemli bileşenlerinden biri olan TUSAS'ın çalışanları arasında işbirliğini arttırmış olacağız. İnşallah üniversitemizin yüksek lisans doktora düzeyindeki öğrencileri ile TUSAS'ın uzman kadrolarını bir araya getirmek suretiyle fevkalade önemli işbirliklerine ve projelere imza atacaktır" dedi.

Vali Ustaoğlu: "Lisans üstü çalışmalar çok önem arz etmektedir"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, "Ülkemizin geleceğinin teminatı olan nitelikle genç bilim insanlarının yetiştirilmesi için sanayi ve teknolojide yapılan lisans üstü çalışmalar çok önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin bu alanda yapılacak çalışmalara öğrencilerimiz yöneldikçe bilimsel amaçlı çalışmalardan beklenen hedeflerde bir bir gerçekleşeceğine ben inanıyorum. Yükseköğretim Kurulumuz ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi arasında havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak üzere imzalanan protokol sayesinde TUSAS üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanları ile doğrudan bulaşabiliyor. Bunun bir örneğini de Karadeniz Teknik Üniversitesi ile TUSAS arasında gerçekleştirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.