Milli Mücadele Müzesi için imzalar atıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha önce Anıtkabir, Harbiye Müzesi, Manisa'daki Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Genelkurmay ve Özel Harekat Dairesi ile Gaziantep'te Panorama 25 Aralık Müzesi'nde yaptığı başarılı çalışmalarla adından övgüyle söz ettiren Rus Devlet Sanatçısı Alexander Samsonov'u makamında ağırladı. Samsonov'un ziyaretinde Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Rus Devlet Sanatçısı Alexander Samsonov'un kısa bir sohbetinin ardından; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile projesi hazırlanan Milli Mücadele Müzesi'nin içerisine yapılacak olan 60 metre çapındaki panoramanın sözleşmesi imzalandı. Atılan imzaların ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapılacak çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Kurtuluş Savaşı Yılları ve Cumhuriyete Geçiş Yansıtılacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Tarihe Saygı projeleri kapsamında kentin tarihi ve kültürel mirasına kazandırılacak olan Milli Mücadele Müzesi içerisinde bulunacak olan panorama salonunda, 1919-1922 yıllarında işgal kuvvetlerinin çıkardığı yangın ve tahribatlar, büyük yangından sonraki Cumhuriyet dönemine geçişi canlandıran bir panorama ve önünde maketi olacak. Makette de Manisa yangınında harap olmuş evlerin görüntüleri sergilenecek.