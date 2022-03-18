Asfalt ağladı! Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti - Haberler

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Asfalt ağladı! Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milli Motosikletçiler Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde açılış öncesi gösterisi Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, köprüden birlikte geçti.

Milli Motosikletçiler Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde açılış öncesi gösterisi
ÇANAKKALE - Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, köprüden birlikte geçti. Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Sofuoğlu, dünyanın en hızlı motorları arasında gösterilen Kawaski H2R'de, Razgatlıoğlu ise Ferrari'nin şu ana kadar yapılmış olan en hızlı arabası olarak nitelendirilen SF90 aracında geçişi gerçekleştirdi. Milliler o anları 'Ecdada Saygı' ve 'Geleceğe Armağan' mesajlarıyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Asfalt ağladı! Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti

Asfalt ağladı! Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti

Asfalt ağladı! Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu, Milli, Güncel, Haberler

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