Milli Maçta "Ülkede Mülteci İstemiyoruz" Sloganı Atıldı, TRT'nin Yayının Sesini Kıstığı Öne Sürüldü

A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği İzmir'deki maçta, binlerce kişi hep bir ağızdan "Ülkede mülteci istemiyoruz" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı. Maçı canlı veren TRT'nin, sloganların atıldığı sırada yayının sesini kıstığı ileri sürüldü. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) stada "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı pankartı sokmaması da tepki çekti.

İzmir, 13 yıl aradan sonra ilk kez dün bir A Milli Futbol Takımı maçına ev sahipliği yaptı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü hafta mücadelesinde, Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile çok sayıda milletvekili ve belediye başkanının da izlediği maça, atılan sloganlar damga vurdu.

Stattaki binlerce kişi, hep bir ağızdan "Ülkede mülteci istemiyoruz" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı. Maçı canlı veren TRT'nin, sloganların atıldığı sırada yayının sesini kıstığı iddia edildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, sloganların atıldığı görüntüleri paylaşıp TRT'ye tepki gösterdi.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ" PANKARTI

Diğer yandan, maçtan önce de pankart gerilimi yaşandı. 97'nci yılını kutlayan Göztepe futbol kulübüne gönül vermiş bir grup taraftarın hazırlattığı "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı pankart da TFF tarafından milli maçın yapıldığı stada sokulmadı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yanı sıra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da pankart yasağına tepki gösterdi.

ANKA / Güncel