Milli İstihbarat Akademisi'nden 'Türkiye-Somali' ilişkileri raporu

MİLLİ İstihbarat Akademisi, Türkiye'nin Somali ile son 15 yılda geliştirdiği ortaklık modelini analiz eden 'Türkiye-Somali İlişkileri: Çok Boyutlu Bir Ortaklık Modeli' başlıklı bir rapor yayımladı.

11 sayfadan oluşan ve Akademi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse'nin ön sözüyle başlayan raporda yer alan analizler, çeşitli tablo, grafik ve fotoğraflarla desteklendi. Türkiye-Somali ilişkileri ve Somali'nin güncel durumunun detaylı şekilde ele alındığı çalışma, 8 bölüm ve sonuç kısmından oluşuyor. Rapordaki başlıca konular arasında Somali'nin mevcut genel siyasi ve ekonomik görünümü, ikili ilişkilerin tarihsel temelini oluşturan Osmanlı mirası ve diplomatik ilişkilerdeki temel dinamikler ile önemli dönüm noktaları dikkati çekti.

15 YILLIK STRATEJİK ORTAKLIK

Raporda, 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mogadişu ziyaretiyle sembolleşen sürecin, insani yardımdan stratejik ortaklığa uzanan kalıcı bir iş birliği modeline dönüştüğü vurgulandı. Türkiye'nin Somali'de kriz anlarında geçici değil, kurumsal ve sürdürülebilir bir aktör olarak konumlandığı belirtildi. Raporda, insani diplomasi, güvenlik iş birliği, kalkınma desteği ve diplomatik kolaylaştırıcılığın bu sürecin temel eksenleri olduğu ifade edildi. Akademi, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda eşitlik temelli bir ortaklık anlayışı geliştirdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin Somali'deki kurumsal varlığının, dış yardım sağlayıcılığından kalkınma ortaklığına geçişi simgelediği kaydedildi. Somali örneğinin, Türkiye'nin Afrika politikasına yön veren özgün bir model sunduğu değerlendirildi.

ARABULUCULUKTA TÜRKİYE MODELİ

Milli İstihbarat Akademisi raporunda, Türkiye'nin Somali-Etiyopya hattında yürüttüğü 'Ankara Süreci'nin, bölgesel barışın sağlanmasında öne çıkan diplomatik bir girişim olduğu vurgulandı. Raporda, 1 Ocak 2024'te Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan mutabakat sonrası yaşanan krizin Türkiye'nin profesyonel ara buluculuk çabalarıyla çözüme kavuştuğu belirtildi. Türkiye'nin, çatışma riskini azaltan ve yapıcı diyaloğu teşvik eden bir dengeleyici güç olarak konumlandığı ifade edildi. Akademi, Ankara Süreci'nin Türkiye'nin diplomatik ara buluculuk kapasitesini somut biçimde ortaya koyduğunu aktardı. Raporda, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda istikrarı önceleyen ve normatif bir aktör olarak öne çıktığı kaydedildi. Ayrıca Ankara Süreci'nin, Türkiye'nin küresel barış mimarisine katkı sağlayan bir diplomatik başarı örneği oluşturduğu vurgulandı. Somali-Etiyopya hattında yürütülen bu girişimin, Türkiye'nin bölgesel diplomasi kapasitesini güçlendirdiği değerlendirildi.

GÜVENLİK VE SAVUNMADA DERİNLEŞEN İŞ BİRLİĞİ

Milli İstihbarat Akademisi raporuna göre, Somali'de güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi Türkiye-Somali ilişkilerinin temel unsurlarından birini oluşturuyor. Raporda, TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde binlerce Somali askerinin eğitilerek yerel güvenlik yapısının güçlendirildiği vurgulandı. Türkiye'nin sağladığı askeri danışmanlık, istihbarat paylaşımı ve donanım desteğiyle Somali'nin egemenlik kapasitesinin doğrudan desteklendiği ifade edildi. Raporda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Somali'nin devlet inşa süreçlerine aktif katkı sunduğu belirtildi. Türkiye'nin, güvenlik sektörü reformlarını yerel sahiplenme ilkesiyle yürütmesinin, sürdürülebilir sonuçlar doğurduğu kaydedildi. Akademi, Türkiye'nin Somali'de yalnızca güvenlik yardımı sağlayan değil, yerel kapasite inşasını önceleyen bir ortak olarak öne çıktığını aktardı. Bu yönüyle TÜRKSOM'un, Somali ordusunun profesyonelleşmesinde belirleyici rol oynadığı vurgulandı.