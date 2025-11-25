Milli İstihbarat Akademisi'nden Kış Okulu Duyurusu

??????? Milli İstihbarat Akademisi (MİA), 16-18 Şubat 2026 tarihleri arasında, Ankara'da "İstihbarat Çalışmaları Kış Okulu" düzenleneceğini ve başvuruların başladığını duyurdu.

Akademinin açıklamasına göre, MİA kampüsünde gerçekleştirilecek "İstihbarat Çalışmaları Kış Okulu"na, örgün eğitim veren üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarında 3. veya 4. sınıfta okuyanlar ya da bu programlardan 2023 veya 2024 yıllarında mezun olan ve genel not ortalaması en az 2,50 olan adaylar başvurabilecek.

Başvuru için kimlik numarası, öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesi, transkript ve niyet mektubu gerekiyor.

Ücretsiz gerçekleştirilecek olan program kapsamında, şehir dışından katılacak öğrenciler arasından değerlendirmeler sonucunda belirlenecek 10 öğrenciye de yol ve konaklama desteği sağlanacak.

Başvurular 8 Aralık 2025'e kadar yapılabilecek, sonuçlar 15 Ocak 2026'da açıklanacak ve program 16-18 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstihbarat çalışmalarına ilişkin farkındalık kazandırılacak

MİA kampüsünde düzenlenecek program ile istihbarat çalışmaları bilimine ilişkin farkındalık kazandırmak, katılımcılara istihbarat çalışmalarının temel kavramları konusunda bilgi aktarmak ve disiplinin kapsamı, gündemi ile çalışma alanlarına dair genel bir çerçeve sunmak amaçlanıyor.

Programın diğer bir amacını da alanın interdisipliner yapısının etkileşime girdiği sosyal bilimler ve mühendislik bilimleri ile olan ilişkisini ortaya koyarak, katılımcılara ileriye dönük akademik ve uygulamalı çalışma alanlarına dair farklı perspektifler sunmak oluşturuyor.

Program kapsamında, "İstihbarat Çalışmalarında Temel Kavramlar", "İstihbarat Kuramı ve Metodolojisi", "Dünya İstihbarat Tarihi", "Türk İstihbarat Tarihi, İstihbarat ve Strateji", "İstihbarat Servislerine Küresel Bakış", "İstihbarat ve Terörizmle Mücadele", "Silahlı Çatışma Hukuku ve İstihbarat", "Ekonomik İstihbarat", "Yapay Zeka ve İstihbarat", "Enerji Güvenliği ve İstihbarat ile İstihbarat Alanında Kuantum Teknolojilerinin Kullanımı" dersleri yer alacak.

Program sonunda öğrencilere katılım belgesi verilecek.