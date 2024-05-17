Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Lisansüstü Programlarına Başvuruları Haziran Ayında Almayı Hedefliyor

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Akademinin lisansüstü programlarına başvuruları haziran ayının ilk yarısında almayı hedeflediklerini bildirdi.

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Köse, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek Akademinin çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Türkiye'nin istihbarat alanında köklü bir geçmişe ve güçlü bir birikime sahip olduğunu vurgulayan Köse, MİA'nın kurulmasıyla birlikte, istihbaratın ve güvenlik çalışmalarının akademik perspektifle ele alınacağını söyledi.

Köse, Türkiye'nin istihbarat alanındaki güçlü birikiminin akademik anlamda tartışılmasının ve kavramsallaştırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

İstihbarat çalışmalarının bilimsel bir araştırma alanı olarak tüm dünyada ele alındığını belirten Köse, şöyle konuştu:

"Üniversiteler, düşünce kuruluşları istihbarat çalışmaları alanında ürettikleri yayınlarda yeni kavramlar, teoriler ve yöntemler ortaya koyabiliyor. Artık Türkiye'nin de bilimsel anlamda kendi kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin ortaya konulması, istihbarat çalışmalarına ilişkin yaklaşımının doktrine edilmesi önem taşıyor. Bu alanda akademik çalışmalarla bilimsel bilgi üretmek, Türkiye'nin istihbarat birikiminin kıymetlendirilmesinde ve gelecek vizyonunun oluşmasında önemli rol oynayacaktır."

"Bilgi üreten bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedefliyoruz"

MİA Başkanı Köse, Akademinin istihbarat çalışmaları alanında iddialı olduğunu belirterek, "Türkiye'de istihbarat konusunda çalışan ve bilgi üreten akademisyen, uzman ve ilgili kişilerden oluşan bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu topluluk aslında istihbarat konusuna kafa yoran, istihbaratı farklı bilimsel disiplinlerden ele alan kişilerin etkileşebildiği bir ortamın yaratılmasıyla mümkün olacak." dedi.

Köse, MİA olarak düzenleyecekleri çalıştaylar, sempozyumlar, bilimsel etkinlikler ve araştırma projeleri ile istihbarat alanında çalışan kişiler arasında ağ oluşturacaklarını belirterek, "İstihbarat topluluğunun Türkiye'de yeni bir sinerji yaratacağını ve bu alanda yeni çalışmalar ve yeni fikirlere kapı açacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MİA bünyesinde iki enstitü kuruldu

Akademi bünyesinde iki enstitü kurduklarını söyleyen Köse, bu enstitülerde önümüzdeki dönem açacakları lisansüstü programlara öğrenci başvurularını yakın zamanda başlatacaklarını ifade etti.

Köse, şöyle devam etti:

"İlk aşamada İstihbarat ve Güvenlik Enstitüsü bünyesinde 4 yüksek lisans programı açmayı planlıyoruz. İstihbarat Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları'nın yanı sıra Bölge Araştırmaları Ana Bilim Dalı altında Afrika Çalışmaları ile Rusya ve Afrika Çalışmaları programlarını açacağız. Çünkü bölge araştırmaları MİA'nın vizyonunda önemli bir yer tutuyor. İlerleyen dönemlerde bu bölümlere yenilerini ekleyeceğiz. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılacak iki program olan Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarında öğrenciler siber güvenlik, veri bilimi, yapay zeka, kriptoloji, uydu ve uzay sistemleri gibi alanlarda eğitim görecekler. Bu alanları tespit ederken Türkiye'nin stratejik önceliklerini göz önünde bulundurduk. MİA'dan mezun olan öğrencilerin, Türkiye'nin stratejik vizyonuna da katkı sunmasını planlıyoruz."

Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda araştırmalar yapılacak

MİA'nın faaliyetlerinin odak noktasının Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetleri yürütmek olduğunu ifade eden Köse, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin de bu araştırma projelerinde görev alacaklarını vurguladı.

Köse, öğrencilerin sadece ders almak ya da tez yazmakla sınırlı kalmayacağını belirterek, "MİA bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinde de çeşitli aşamalarda görev alabilecekler. Öğrenciler hem öğrenecekler hem deneyim kazanacaklar hem de bilimsel üretime katkı sunacaklar. MİA olarak aynı zamanda diğer üniversiteler ile ve oradaki akademisyenlerle de bilimsel faaliyetleri yoğun biçimde yürüteceğiz." dedi.

Dil Okulu'nda kritik dillerde eğitim verilecek

MİA bünyesinde, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik dillerde eğitim vermek üzere bir Dil Okulu kurulacağını belirten Köse, okulun Çince, Rusça, Arapça, Farsça, İbranice, Ermenice, Yunanca ve ihtiyaç duyulan diğer dilleri de kapsayacağını ve yabancı dil eğitiminde öğrenci odaklı yeni metodolojiler kullanacağını kaydetti.

Köse, MİA bünyesinde kurulacak Analiz Okulu kapsamında istihbarat, savunma ve siber güvenlik alanlarında sertifika programlarının düzenleneceğini, eleştirel düşünce ve analitik yazım konusunda Türkiye'deki kurumların ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Köse, MİA lisansüstü programlarına başvuru koşulları ve kontenjanların detaylı biçimde mayıs ayının son haftasında resmi internet sitesi "mia.edu.tr" üzerinden duyurulacağını, haziran ayının ilk yarısında başvuruları almayı hedeflediklerini söyledi.