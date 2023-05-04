Milli İrade Platformu'ndan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Milli İrade Platformu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin, "Biz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, hiç tereddütsüz, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın yani cumhurun yanındayız." açıklamasında bulundu.

Milli İrade Platformu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin, "Biz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, hiç tereddütsüz, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın yani cumhurun yanındayız." açıklamasında bulundu.

Platformdan yapılan açıklamada, Türkiye'nin gittiği çok kritik bir seçimde siyasi tarafların ülkeye, millete hizmet için yarışmaları ve milli iradenin bir şenlik havasında tecelli etmesi temennisi taşıdıkları belirtildi.

Başta PKK ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere, ülkeye ve millete husumet besleyen çevrelerin "inşa" karşısında "imha" ortaklığında buluşup seçimi bir kez daha kutuplaştırdıklarının göründüğüne işaret edilen açıklamada, "Hayırda yarışmak yerine, yıkmak, yok etmek, bozmak, devirmek motivasyonuyla hareket eden bir şer cephesi karşısında konumumuz bellidir. Milli İrade Platformu olarak safımız ve tarafımız nettir. Safımız Türkiye'dir, tarafımız Türkiye'dir. Nerede durmayacağımız son derece açıktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, PKK ve FETÖ gibi kanlı terör örgütleriyle, Türkiye'nin ilerlemesinden, kalkınmasından, bölgesinde ve dünyada ağırlık kazanmasından rahatsız olanlarla aynı yerde durmayacakları belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Lider ülke Türkiye idealinden, 'Türkiye Yüzyılı' hedefinden korkanlarla, kendi silahlarını kendisi üretebilen bir Türkiye'yi tehdit görenlerle, dünyanın gıptayla izlediği savunma teknolojileri karşısında sevinemeyenlerle, halkı tahkir eden, milletin inancıyla alay eden, müminlerin kutsallarına saldıranlarla, LGBT gibi sapkın ideolojileri meşrulaştırarak aileyi, ahlakı, İslami toplumsal yapıyı ve gençleri zehirleme çabası içinde olanlarla, iktidar hırsı içinde terör örgütleriyle pazarlık masasına oturanlarla, intikam ve açgözlülük hissiyle bütün kutsallarını, değerlerini, ilkelerini ayaklar altına alanlarla, 3-5 milletvekilliği karşılığında onur ve şereflerini pazara çıkaranlarla asla ve asla aynı safta, aynı tarafta, aynı çizgide olmayacak, aynı yerde durmayacağız."

Milli İrade Platformu'nun safının ve tarafının Türkiye olduğu vurgulanan açıklamada, yüzyıllardır kararlı ve kesintisiz ilerleyen kutlu bir medeniyet yolculuğunun, bu yolun yolcularının son bir asır içinde, bütün baskı ve zulümlere direnen, gerektiğinde canını ve malını feda eden, "Kur'an, Ezan, Bayrak" uğruna her türlü cefaya göğüs geren, isimli ya da isimsiz nice kahramanın izinde, başörtüsü mücadelesini zafere ulaştıran, bu ülkede her inancın, düşüncenin ve yaşam tarzının özgürlüğe kavuşmasını sağlayan sarsılmaz iradenin yanında oldukları bildirildi.

"Türkiye Yüzyılı'nın yani cumhurun yanındayız"

Açıklamada, milletin okulları imam hatip liselerinin katsayı problemini çözen, Kur'an öğretiminin önündeki engelleri kaldıran "Cesur Adam"ın safında oldukları aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bizler, ezanına, minaresine, kıblesine, minberine zincir vurulmuş Ayasofya'nın zincirlerini kıran doğru adamın tarafındayız. Bizler, diklenmeden dik duran, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykıran, Filistin mücadelesini yüreğinde taşıyan, dünyadaki mazlumların sesi, umudu, nefesi olan bir mücadele adamının hattındayız. Bizler, Türkiye'yi herkes için daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha güvenli bir ülke haline getirmek için hayatını kutlu davaya vakfetmiş, ömrünü mücadele ile milletine adamış bir liderin arkasındayız. Biz vefadan yanayız, vefadan tarafız. Yıkmaya odaklanmış, bozmak için ittifak kurmuş muhterisler karşısında gönüller yapmanın safındayız. Milli İrade Platformu olarak safımız da tarafımız da bellidir. Biz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, hiç tereddütsüz, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın yani cumhurun yanındayız."