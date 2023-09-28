MGK bildirisi: Kalıcı barışa giden yolun Azerbaycan'ın kayıtsız şartsız toprak bütünlüğünün tesisiyle açılabileceği hususu başta Ermenistan olmak...
MGK bildirisi: Kalıcı barışa giden yolun Azerbaycan'ın kayıtsız şartsız toprak bütünlüğünün tesisiyle açılabileceği hususu başta Ermenistan olmak üzere taraflara hatırlatılmıştır.
MGK bildirisi: Kalıcı barışa giden yolun Azerbaycan'ın kayıtsız şartsız toprak bütünlüğünün tesisiyle açılabileceği hususu başta Ermenistan olmak üzere taraflara hatırlatılmıştır.
Kaynak: AA / Güncel